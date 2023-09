Tuschelthema bei Zweitligist Auf diesen Plätzen in der Arena möchte bei Fortuna niemand sitzen

Düsseldorf · Hinter den Kulissen ist es seit Monaten eines der Tuschel-Themen bei Zweitligist Fortuna. Denn seit dieser Saison hat es bei der Sitzordnung in der Arena eine Veränderung gegeben. Doch nicht jedem schmeckt der Umzug in die neue Umgebung. Was die einen schätzen, quittieren andere mit Kopfschütteln.

20.09.2023, 07:04 Uhr

So gut werden Fortunas Heimspiele besucht 42 Bilder Foto: Frederic Scheidemann

Von Gianni Costa Chefreporter Sport

Mit Blick auf die Zuschauerstatistik ist in Sachen Aufbruchstimmung in Düsseldorf noch deutlich Luft nach oben. Während nach fünf Spieltagen und drei Auftritten vor heimischer Kulisse beispielsweise der Hamburger SV bei einer Auslastung von 100 Prozent und damit einem Zuschauerschnitt von 57.000 liegt, sieht die Lage bei Fortuna deutlich überschaubarer aus. Hier geht es zur Bilderstrecke: So gut werden Fortunas Heimspiele besucht