17-Jähriger im Fokus Diese Phantasie hat Fortunas Trainer Thioune mit „Elo“

Es waren zunächst einmal nur 60 Minuten. Aber durchaus besondere 60 Minuten – die ersten von Elione Fernandes Neto in der Startelf der Fortuna. Dass ein 17-Jähriger im Düsseldorfer Trikot diese Chance erhält, ist absolut außergewöhnlich, und so nimmt der 30. April 2023 mit dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC schon einen kleinen Extraplatz in der Geschichte des Traditionsvereins ein.