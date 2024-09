Der finale Kader steht Diese personellen Optionen hat Fortuna-Trainer Thioune jetzt

Ein Pflichtspiel am „Deadline Day“ absolvieren zu müssen, gehört gewiss zu den Dingen, auf die Zweitligist Fortuna in den kommenden Jahren gerne verzichten würde – koste es, was es wolle. Denn der vergangene Freitag war gleich auf mehreren Ebenen denkwürdig, immerhin aber auch auf mehreren Ebenen erfolgreich.