Im Spiel gegen seinen Heimatklub Diese Personal-Rotation kündigt Fortunas Trainer für Freitag an

So oder so: Drei Punkte müssen her am Freitag. Damit der Boom auf das nach der Länderspielpause folgende Gratismatch kein Strohfeuer bleibt. Ein Boom, der auch den Trainer beeindruckt hat: „Wir nehmen es sehr positiv wahr, dass dieses Feedback da ist. Das größte Problem wäre gewesen, wenn niemand diese Tickets gewollt hätte.“ Es gab Zeiten in Düsseldorf, wo sogar das denkbar gewesen wäre; aber diese Zeiten scheinen zumindest für den Moment vorbei zu sein.