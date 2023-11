Grippewelle, Sperre und Verletzungen Diese personellen Optionen hat Fortuna für das Fürth-Spiel noch

Felix Klaus brachte es nach der 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden auf den Punkt. „Die neun Tage Pause sind jetzt sehr wichtig für uns. Ich bin körperlich völlig am Ende und richtig froh, wenn ich jetzt mal mit meiner Familie auf der Couch liege und einfach runterkomme“, sagte Fortunas Außenstürmer. „Dann will ich in meine Heimat fahren und drei Punkte holen.“