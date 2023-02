So lange fehlt Dawid Kownacki bei Fortuna



Fortunas Angreifer Dawid Kownacki hat sich im Heimspiel gegen den SV Sandhausen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.



Das ergaben Untersuchungen von Mannschaftsarzt Dr. Ulf Blecker und Fortunas Radiologie-Partner Radios. Kownacki, der am Sonntagmittag in der 18. Minute ausgewechselt werden musste, kann somit derzeit nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.



In solchen Fällen ist eine Ausfallszeit von zwei Wochen nicht unrealistisch, kann sich allerdings auch noch deutlich verlängern. So oder so ein schwerer Schlag für Fortuna.