Mit Start der kommenden Saison Diese Neuerung gibt es für Fortuna und die anderen Teams in der Zweiten Liga

Doch die Korrektur aus Köln kam wenig später – wenn auch erst, als die Szene, die zum zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Niedersachsen führte, beinahe schon wieder in Vergessenheit geraten war. Insgesamt gut zwei Minuten verbrachten erst Videoassistent Johann Pfeifer und dann Referee Sven Waschitzki-Günther selbst am Bildschirm in der Arena mit der Entscheidungsfindung, die letztlich zu Ungunsten von Kastenmeier und der Rot-Weißen ausfiel.