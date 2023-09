Trend wird immer deutlicher Diese neue Qualität kann Fortuna noch weit bringen

Die Arena in Stockum brodelte ohnehin schon. Fortunas zweite Hälfte gegen den Karlsruher SC hatte die Düsseldorfer Fans so richtig in Stimmung versetzt, und angesichts der 3:1-Führung war Feiern angesagt. Doch in der 87. Minute ging noch einmal ein Raunen über die Ränge, das alle Gesangs- und Tanzrunden kurz unterbrach.