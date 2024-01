Nach Erfolgen in New York Diese neue Heimat hat Ex-Fortuna-Profi Alfredo Morales gefunden

In seinem zweiten Jahr lief es nicht mehr ganz so glänzend für die New Yorker, es reichte nur noch zu Platz elf unter den 15 Klubs der Eastern Conference. Nun hat sich „Alfie“ entschlossen, auf der Zielgeraden seiner Laufbahn noch einmal ein neues Kapitel aufzuschlagen – erst das fünfte in seinen 14 Profijahren. Seine neue Adresse: San José, am anderen Ende der USA in Kalifornien.