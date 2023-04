Dritter Vergleich mit dem „Club“ Diese Motivation treibt Fortunas Trainer in Nürnberg besonders an

Es stecken schon einige Erinnerungen in den Rucksäcken, wenn sich der Fortuna-Tross am Freitag auf den Weg ins Frankenland macht. Schon zweimal hatten die Düsseldorfer in dieser Saison das Vergnügen mit dem 1. FC Nürnberg – und beide Male war es alle andere als ein solches. 0:1-Heimniederlage in der Hinserie, im Achtelfinale des DFB-Pokals dann das Aus durch ein 4:6 nach Elfmeterschießen. Es wird Zeit für eine Trendwende, und die könnte sogar richtig süß werden. Falls Fortuna am Samstag (Anstoß 13 Uhr) an der Noris gewinnt, dürfte sie nicht nur selbst weiter zart an den Aufstiegsrängen schnuppern, sondern zudem die Abstiegssorgen der Gastgeber arg verschärfen.