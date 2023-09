In den nächsten beiden Spielen Diese Lücke möchte Fortunas Trainer in seinem Lebenslauf füllen

Den Beweis dafür würde er am Sonntag gern antreten, denn die Erinnerungen an die Vergleiche mit 96 schmerzen ihn schon. Kein Wunder: Als Spieler trat er sechsmal gegen die Niedersachsen an, als Trainer siebenmal – und kein einziges Mal fuhr er dabei einen Sieg ein. „Das Rückspiel in der Vorsaison bei uns war beim 3:3 zwar top, aber in Hannover haben wir verloren, und das Jahr davor haben wir dort nur gepunktet, weil wir lange in Überzahl waren – haben das aber nicht gut gemacht. Und beim HSV ging letztes Jahr die Schere unfassbar weit auseinander.“