Einige Auflagen für die Düsseldorfer Diese Lizenzentscheidung hat die DFL im Fall von Fortuna getroffen

Doch dazu gab es noch einen weiteren Punkt, den Fortuna umsetzen musste – im Falle eines verpassten Aufstiegs, also da man auch in der kommenden Saison in der Zweiten Liga spielt. Hovemann erklärte: „Die finanzielle Auflage gilt für die Zweite Liga und besagt, dass wir bis März 2025 Liquiditätszuflüsse nachweisen müssen. Dies haben wir bereits jetzt sichergestellt.“ Im Falle eines Falles seien Zugriffsmöglichkeiten bereits sichergestellt.