Nach seiner Vertragsverlängerung Diese Liebeserklärung macht Felix Klaus an Fortuna

Das Interessante dabei: Sportliche und wirtschaftliche Gründe haben für seinen Verbleib beim Zweitligisten zwar natürlich eine Rolle gespielt, wie es im Berufsleben ja auch immer sein sollte; sie waren letztlich aber nicht die entscheidenden. Es war vielmehr – die Liebe. In diesem Falle nicht klassisch die zu seiner Ehefrau, denn die begann schon lange vor seiner Düsseldorfer Zeit tief in Mittelfranken. Nein, Felix Klaus hat sich schlicht in Fortuna verliebt und ein Stück weit auch in Düsseldorf.