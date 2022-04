Nach Ankündigung von Karriereende : Diese Liebeserklärung macht ein Ex-Profi an Fortuna

Foto: Falk Janning 7 Bilder Das ist Markus Suttner

Update Düsseldorf Ein ehemaliger Bundesliga-Spieler von Fortuna Düsseldorf hatte bekanntgegeben, dass er am Ende dieser Saison seine Fußballschuhe an den Nagel hängt. Sein Dank galt auch der Fortuna – und die hatte ihm einen Gruß geschickt. Den Profi hat das zu bewegenden Worten animiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der ehemalige Düsseldorfer Linksverteidiger Markus Suttner wird am Ende dieser Saison seine aktive Profikarriere beenden. Das gab der derzeitige Kapitän des österreichischen Erstligisten Austria Wien über die offiziellen Vereinskanäle der Wiener bekannt.

„Im Sommer geht meine aktive Karriere zu Ende. Nach reiflicher Überlegung mit meiner Familie bin ich zu dem Entschluss gekommen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Bevor ich meine Beweggründe erkläre, will ich ein paar Menschen danken“, erklärt der 34-Jährige. „Zuerst meiner Familie, hier vor allem meiner Frau Andrea, die mich seit 17 Jahren auf der Reise begleitet und mich immer unterstützt, aufgerichtet und angefeuert hat. Ich will auch meinem Sohn Theo danken, der mich immer motiviert hat, gute Leistungen zu bringen, damit er stolz auf mich ist, obwohl es ihm eigentlich egal war und er einfach froh war, wenn der Papa mal zu Hause war und nicht immer unterwegs.“

Suttner lernte in der Jugendakademie der Austria das Fußballspielen. Im Sommer 2008 wurde der Linksfuß in den Profikader aufgenommen und kam Anfang Oktober 2008 erstmals in der österreichischen Bundesliga zum Einsatz. 2013 wurde er mit den Wienern österreichischer Meister.

Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Voelker 65 Bilder Auf diese Spieler sollte Fortuna ein Auge werfen

Suttner weiter: „Ich will mich auch bei allen Trainern, Mitspielern und Mitarbeitern bedanken, die es mit mir ausgehalten und mich immer unterstützt haben. In schwierigen Zeiten kann ich auch unangenehm sein. Nicht vergessen will ich auch die Vereine selbst: Austria, Ingolstadt, Brighton und Düsseldorf. Es war mir eine Ehre, bei all diesen Vereinen Spieler gewesen zu sein, ich durfte bei allen Vereinen unvergessliche Zeiten erleben.“

Mitte Januar 2019 wechselte Suttner – zunächst auf Leihbasis – zu Fortuna Düsseldorf. Anschließend kehrte er zunächst nach Brighton zurück, bevor er im Juli 2019 endgültig zur Fortuna wechselte. Nach dem Abstieg aus der Bundesliga kehrte er aus privaten Gründen zu Austria Wien zurück. Für die Düsseldorfer absolvierte er insgesamt 29 Pflichtspiele. Die Rheinländer reagierten auf diese Botschaft von Suttner und dankten ihm für seinen Einsatz.

Foto: Rheinische Post/Christof Wolff 50 Bilder Diese Noten haben wir und die Fans den Fortuna-Profis gegeben

„Danke Fortuna für eure Glückwünsche und das coole Reel!“, schreibt er in einem Post. Und weiter: „Als ich nach Düsseldorf kam, war ich in der schwierigsten Phase meiner Karriere und vom ersten Moment an habe ich in Düsseldorf gespürt, dass ist ein Team, das gemeinsam Erfolg haben will und der Einstieg wurde mir sehr leicht gemacht. (...) Bis jetzt war ein Besuch noch nicht möglich, aber auch hier haben wir Freunde fürs Leben gefunden und werden ab jetzt sicher öfters vorbeischauen. Vor allem zu Karnevalszeiten!“

Der Gedanke aufzuhören, ist seit langer Zeit gereift. „Die Entscheidung, aufzuhören, steht schon seit letztem Sommer, und ich habe sie dem Verein schon im Herbst mitgeteilt. Seit meinem ersten Profispiel in der zweiten Liga 2005 gegen Gratkorn sind 17 Jahre vergangen und ich bin glücklich, diesen einzigartigen Job über einen so langen Zeitraum ausüben zu dürfen. Ich bin bald 35 und komme verletzungsfrei aus meiner Karriere heraus, das ist mir sehr viel wert. Ich will auch unseren jungen Wilden nicht im Weg stehen. Ich fühle mich körperlich noch fit, die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt ist aber zu groß.“

(gic/pab)