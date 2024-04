Trotz 3:1-Sieg Diese Lehren muss Fortuna aus Kaiserslautern mitnehmen

Der Volksmund kennt für Situationen wie diese zahllose Formulierungen. „Ende gut, alles gut“ zum Beispiel. Oder die rheinische Allzweckfloskel „Et hätt noch immer jot jejange“. Nicht zuletzt das vor ein paar Jahren fußballsalonfähig gewordene „Mund abputzen, weiter geht’s“. All das passte aus Fortunas Sicht wunderbar auf den Karsamstag, an dem der Zweitligist in der Partie beim 1. FC Kaiserslautern ganz sicher keine Gala zelebrierte, am Ende aber mit einem 3:1-Sieg doch drei wichtige Punkte einfuhr.