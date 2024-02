„Nach 22 Jahren ist es mal genug“ Diese Fortuna-Legende macht zum Saisonende Schluss

Er geht nicht im Groll, hat dem Verein sogar einen Nachfolger vorgeschlagen. „Einen richtig Guten“, sagt Marcus „Opa“ Haefs viel versprechend – auch wenn er den Namen noch nicht verraten will. Aber dass er selbst in der nächsten Saison nicht mehr der Stadion-DJ bei den Fortuna-Heimspielen sein wird, die Atmosphäre in der Arena damit nicht mehr auf seine ganz spezielle Weise prägen wird, das steht für ihn fest.