Wegen Paul-Janes-Sondertrikot So reagiert Fortuna auf Fan-Kritik in den Sozialen Medien

An Kreativität mangelte es also ebenso wenig wie an passenden Begebenheiten, und die jüngste ist erneut ein Ehrentag. Am Montagmorgen hatte Fortuna ihr neuestes Sondermodell vorgestellt – anlässlich des 111. Geburtstages von Paul Janes, den der frühere deutsche Rekordnationalspieler am Samstag gefeiert hätte. Deshalb wird die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune das Trikot am Samstag (20.30 Uhr, Arena) im Zweitliga-Topspiel gegen den 1. FC Heidenheim tragen.