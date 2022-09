Trotz Videobeweis : Diese Fortuna-Konkurrenten profitieren besonders von Fehlentscheidungen

Düsseldorf Durch den Videobeweis ist der Fußball gerechter geworden. Dennoch unterlaufen den Schiedsrichtern weiterhin Fehlentscheidungen, die nicht vom VAR einkassiert werden. Wir haben uns angesehen, wie der wahre Stand der Tabelle in der Zweiten Liga derzeit wäre. Das sind die Ergebnisse.

Gravierender waren die Entscheidungen indes bei den beiden Vereinen aus Ostwestfalen. Sowohl der SC Paderborn als auch Arminia Bielefeld haben laut des Portals bereits drei Zähler zu viel auf dem Konto. Für Bielefeld würde das bedeuten, dass sich der Absteiger in der Zweiten Liga auf dem letzten Tabellenplatz wiederfinden würde. Am stärksten benachteiligt wurden demnach bislang Holstein Kiel und der FC St. Pauli . Der Hamburger SV würde bereits mit recht großem Abstand an der Tabellenspitze thronen.

Was würde also passieren, wenn wir die Tabelle von den Fehlentscheidungen „bereinigen“ würden? Sicher, das ist alles nur eine kleine Spielerei und hilft am Ende nichts. Dennoch ist es interessant zu sehen, wo sich die Teams in der Zweiten Liga anschließend tabellarisch aufhalten würden. Wir haben für Sie genau das ausgerechnet.