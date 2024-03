Flügelspieler begehrt Diese Klubs haben Fortuna-Profi Tzolis wirklich auf dem Zettel

In der aktuellen Marktwerttabelle des Portals „Transfermarkt“ macht Christos Tzolis einen gewaltigen Satz. Er wird nun auf sieben Millionen Euro taxiert, zwei mehr als bisher. Der rasante Anstieg hat einen simplen Grund: Der 22-jährige Grieche ist einer der Überflieger in der Zweiten Liga. In 23 Partien hat er 15 Treffer erzielt und sieben Vorlagen gegeben. Der Linksaußen mischt mit seiner frechen Art die Konkurrenz ordentlich auf.