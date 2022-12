Ehrung durch Nachfolger Diese Fortuna-Legende verabschiedet sich mit viel Beifall

Besonders freut sich vom Dorff darauf, die nun zur Verfügung stehende Zeit zu nutzen, um zusammen mit seiner Frau Petra die mittlerweile erwachsenen Kinder Laura und Sebastian und seinen Enkel Kilian ein wenig häufiger als sonst in Süddeutschland zu besuchen. So ganz will er aber auch in Zukunft nicht vom Handball lassen, erklärt er lächelnd: „Auch aus gesundheitlichen Gründen ist es gut, nicht mehr in der vordersten Reihe zu stehen. Gleichwohl kann ich mir vorstellen, wenn Not am Mann ist, an der einen oder anderen Stelle einzuspringen.“