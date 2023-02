Vor dem Sandhausen-Spiel Diese Kampfansage macht Fortunas Trainer an die Liga

„Wir haben auch viel Zuspruch bekommen nach dem Aus“, hat Thioune festgestellt. „Es wird ohnehin mal wieder Zeit für ein großes Lob an unsere Fans. Da ist einfach sehr viel Dank bei uns. Der Support war schon in Paderborn unglaublich, in Nürnberg jetzt wieder ähnlich. Ich habe deshalb gar kein schlechtes Gefühl, wenn wir am Sonntag zum Spiel gegen Sandhausen in unsere Arena kommen. Aber der Auftrag an uns ist völlig klar.“