Timo Becker (FC Schalke 04)

Der 23-Jährige konnte in der Rückrunde aufgrund der Verletztenmisere beim FC Schalke 04 einige Bundesliga-Luft schnuppern. Becker ist in der Defensive polyvalent einsetzbar, kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf beiden Außenbahnen spielen.