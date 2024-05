Von Schneenacht bis Hennings Diese heißen Duelle lieferten sich Fortuna und Holstein Kiel bislang an der Förde

Nun ist Kiel gegen Fortuna sicher nicht Schalke gegen Dortmund – und doch hat es in den vergangenen Jahren so einige denkwürdige Vergleiche zwischen beiden Mannschaften gegeben. Sowohl von den Spielverläufen als auch von manchen kuriosen Begleitumständen her. Die Gesamtbilanz spricht dabei überraschend deutlich für die KSV Holstein: Neun Mal gewann sie, nur fünf Mal die Düsseldorfer bei vier Unentschieden. Wir werfen einen Blick zurück auf ein paar heiße Duelle an der Förde, um die Vorfreude auf Samstag zu schüren.