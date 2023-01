Vor dem Start in die Rückrunde Diese Grundsatzentscheidung hat Thioune mit dem Mannschaftsrat besprochen

In der Hinrunde hatte die Dreierkette, obwohl sie aus der Not geboren wurde, eine 100-Prozent-Quote. In zwei Spielen griff Fortunas Trainer Daniel Thioune zu diesem taktischen Kniff. Gegen den Karlsruher SC und den FC St. Pauli setzte es prompt Zu-Null-Siege. Logisch also, dass der 48-Jährige sich in die Idee ein wenig verliebt hat, dieses System auch in der Rückrunde öfter spielen zu lassen. „In der Hinrunde haben wir ja nur ganz rudimentär angerissen, was wir dafür brauchen“, sagt er auf Nachfrage unserer Redaktion. „Jetzt hat es uns natürlich geholfen, dass wir in den vergangenen Wochen viel Zeit damit verbringen konnten.“