2:2 gegen Bundesliga-Absteiger Diese Unterschiede hat Fortuna-Trainer Thioune im Duell gegen Effzeh ausgemacht

„Wir haben echt schön böse Menschen in unseren Reihen“, sagt Thioune mit einem kaum zu übersehenden Grinsen im Gesicht. „Wir können festhalten, dass ich wirklich maximal Tempo hatte. Da ging schon einiges mit uns durch in der 95. Spielminute. So ein Momentum hatte ich in meiner Zeit bei Fortuna noch nicht.“ Thioune weiter: „Ich erinnere mich an das Siegtor von Jordy de Wijs zum 3:2 gegen den Karlsruher SC, aber dass wir mal nach Rückstand so zurückgekommen sind, war schon cool. Wir sind ja alle dahin gesprintet. Ich habe die Zeugwarte gesehen, ich habe den Torwarttrainer gesehen. Es zeigt, wie gut der Zusammenhalt ist. Coole Mentalität, um es auf den Punkt zu bringen.“