Im letzten Spiel für Fortuna Mit dieser tollen Geste berührt Hennings selbst Lauterns Fans

Auch an seinem letzten Tag im Fortuna-Trikot beweist Rouwen Hennings, was für ein großartiger Sportsmann er ist. Entsprechend fällt sein Abschied vor dem Gästeblock aus. Dawid Kownacki kann einem da fast ein bisschen leid tun, hat der polnische Stürmer doch eine bärenstarke Saison hinter sich, sich voll für Fortuna hineingehängt und noch einmal zwei Treffer zum Ausstand erzielt. Sein „Tschüss“ geht gegen Hennings’ nächste Feier jedoch ziemlich unter, was Kownacki so nicht verdient hat.