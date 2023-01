Umgang mit Gedenk-Aktion Fortuna-Fans waren von diesem Verhalten im Magdeburg-Block irritiert

Vorneweg – es geht in dieser Geschichte nicht um eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit ostdeutschen Fußballfans, in diesem konkreten Fall aus Magdeburg. Es geht nicht darum, alle Anhänger des 1. FC Magdeburg in eine politische Ecke zu stellen. Es geht darum zu schildern, wie es in der Düsseldorfer Arena zu Szenen gekommen ist, die für große Irritationen bei vielen im Stadion gesorgt haben. Und tatsächlich kann man aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln darauf gucken und damit zu einer anderen Bewertung kommen.