Was noch ausbaufähig ist Diese fünf Erkenntnisse gibt es für Fortuna nach 2:2 gegen Köln

Am Ende seiner Ausführungen zum Derby gegen den 1. FC Köln nimmt Fortuna-Trainer Daniel Thioune noch einmal Bezug auf eine Binsenweisheit, die Gerhard Struber, sein Amtskollege aus der Domstadt, im Vorfeld des Spiels von der Leine gelassen hat. „Der Kollege hat über uns gesagt: ,Es ist nicht alles Gold, was glänzt.’ Und das würde ich unterschreiben“, sagt Thioune nach dem glücklichen 2:2 am Samstag, das erst in letzter Sekunde durch eine verunglückte Flanke von Jona Niemiec zustande gekommen ist.