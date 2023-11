Einige Personalsorgen an Bord des ICE Diese Fragezeichen nimmt Fortuna mit nach Nürnberg

Entwarnung? Nein, so weit möchte Daniel Thioune dann doch nicht gehen. „Wir nehmen Christos Tzolis und Felix Klaus mit nach Nürnberg“, berichtet Fortunas Trainer zwar; aber dass die beiden zuletzt angeschlagenen Außenstürmer in der Partie beim „Club“ auch spielen können, heißt das noch lange nicht. „Wir werden erst am Samstag wissen, ob sie einsatzfähig sind“, ergänzt der Coach. Beide wurden in der Trainingseinheit am Donnerstag nicht belastet, „und wir werden bei ihnen und auch bei Daniel Ginczek von Tag zu schauen, wie es geht“.