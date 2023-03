Nach dem 5:2 in Rostock Diese Frage steht jetzt bei Fortuna im Raum

Meinung | Rostock · Die Düsseldorfer haben beim 5:2-Sieg in Rostock einen guten Job gemacht. Abgesehen von einer relativ kurzen Phase in der zweiten Hälfte war das eine runde Sache, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wie ist der Erfolg einzuordnen? Eine Einschätzung.

19.03.2023, 18:02 Uhr

Nach dem Spiel gegen den 1. FC Heidenheim war der Frust bei Fortuna groß. Und das war natürlich verständlich. Denn erneut hatte man eine gute Chance verpasst, sich in eine deutlich komfortablere Ausgangsposition im Endspurt der Zweiten Liga zu bringen. Die entscheidenden Fehler werden selten ausschließlich in der letzten Phase einer Saison gemacht. Bei Fortuna hat man einfach konstant Punkte liegen gelassen. Und doch ist es immer noch nicht zu spät. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben