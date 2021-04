Von Baffoe bis Preetz : Diese Fortunen sind jetzt Funktionäre

Düsseldorf Sie alle haben eine Düsseldorfer Vergangenheit. Sie alle waren bei Fortuna als Spieler, Trainer, Angestellte oder Ehrenamtler engagiert. Mittlerweile arbeiten sie als Funktionäre – in ganz unterschiedlichen Bereichen. Eine Zeitreise durch die Geschichte.

Am Ende ist bei vielen nur die „Halbangst“ im Gedächtnis geblieben. Ein Platzsturm, ein geklauter Elfmeterpunkt und ein juristisches Nachspiel: Trainer-Ikone Otto Rehhagel hatte am Rande des Relegationsspiels 2012 nach eigener Auskunft eben jene „Halbangst“. Vor dem DFB-Bundesgericht hatte er gesagt. „Ich habe 1943 in einem Keller im Ruhrgebiet gesessen, als uns die Amerikaner bombardiert haben.“ Michael Preetz als damaliger Manager der Hertha vertrat den Klub aus der Hauptstadt damals. Er ist zu einem der Gesichter eines denkwürdigen Aufeinandertreffens geworden.

Ausgerechnet Preetz. Von 1981 bis 1990 hatte er bei Fortuna gespielt, ist in Düsseldorf geboren. Preetz war als Jugendlicher Balljunge im Düsseldorfer Rheinstadion, 1986 spielte er erstmals als Profi für die Fortuna und drei Jahre später brachte er Düsseldorf mit seinen Toren zurück in die Bundesliga. „Die Fortuna ist ein ganz besonderer Klub für mich, das ist doch klar. Aber das blende ich aus. Ich bin für Hertha verantwortlich“, sagte er kurz vor dem Aufeinandertreffen in der Relegation vor neun Jahren. Mittlerweile sortiert der 53-Jährige sich neu – trotz Millionen vom Investor heißt es in dieser Saison für Hertha erneut Abstiegskampf statt Europapokalträume, Preetz wurde vor die Tür gesetzt.