Virtuelle Erinnerungshalle : Um diese Legenden musste Fortuna trauern

Düsseldorf Sie haben Fortuna Düsseldorf geprägt. Einige mehr, andere weniger. Sie alle jedoch sind Teil der Vereinsgeschichte geworden. Viele Geschichten über sie sind verblasst, von einigen haben die Fans vielleicht gar kein Gesicht mehr vor Augen, sondern manchmal nur noch einen Namen. Unsere virtuelle Halle der Erinnerungen.

Er war „Fußballgott" und „Teufelskerl" in einer Person. Toni Turek war der große Rückhalt im Tor der Fußball-Weltmeisterelf 1954. Turek wurde von den Fans von Fortuna Düsseldorf in die Jahrhundert-Elf des Vereins gewählt. Seit 2012 heißt die Geschäftsstelle am Flinger Broich in Düsseldorf „Toni-Turek-Haus", und am 4. Juli 2014, also auf den Tag genau 60 Jahre nach dem „Wunder von Bern", wurde nach jahrelanger Planung und Finanzierung vor der Arena in Düsseldorf sein Denkmal enthüllt.