Noch fünf Partien Dieses Saisonfinale erwartet Thioune von Fortuna in der Zweiten Liga

Es ist alles angerichtet für ein durch und durch dramatisches Saisonfinale in der Zweiten Liga. Fortuna rangiert mit 52 Punkten derzeit auf dem Relegationsplatz drei, der dazu berechtigt, in zwei Qualifikationspartien um den Aufstieg in die Bundesliga zu gehen. Stand jetzt wäre der FSV Mainz 05 am 23. und 27. Mai Kontrahent der Düsseldorfer. Allerdings kann sich in den noch folgenden fünf Partien so viel verändern.