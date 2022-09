Fortunas Sportdirektor verrät : Verlängerung? Diese erste Vertragsentscheidung hat Kownacki getroffen

Foto: dpa/Jonas Güttler 27 Bilder Das ist Dawid Kownacki

Düsseldorf Dawid Kownacki befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Mit diesen Leistungen spielt er sich aber auch in das Blickfeld anderer Vereine. Der Vertrag des Polen läuft am Ende der Saison aus. Ob er sich eine Verlängerung bei Fortuna vorstellen kann. Und was Sportdirektor Christian Weber zu der Personalie sagt.