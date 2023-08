Neue Möglichkeiten und ein Verlierer Diese Erkenntnis muss man aus Fortunas 5:0 ziehen

Wie oft hat man im professionellen Fußball diese Floskeln nicht schon gehört: die richtige Antwort geben, eine Reaktion zeigen. Am Ende kommt es dann darauf an, ob man es bei diesen Floskeln belässt oder ob man ihnen Leben gibt, den Worten Taten folgen lässt. Genau das hat Fortuna am Samstagmittag im saarländischen 13.000-Seelen-Örtchen Spiesen-Elversberg getan: Sie hat eine Reaktion auf die 1:2-Heimniederlage gezeigt, sie hat eine Antwort darauf gegeben.