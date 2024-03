„Trotz meines Alters“ Diese beeindruckende Entwicklung hat Fortuna-Trainer Thioune genommen

Daniel Thioune hat ein ganz großes Ziel. „Samstag, 15.30 Uhr“, sagt er inzwischen zwar nicht mehr so oft wie früher, aber immer mal wieder, da will der Trainer von Zweitligist Fortuna hin. Sprich: in die Bundesliga, deren Kernanstoßzeit trotz der immer weiter voranschreitenden Spieltagszerstückelung tatsächlich weiterhin jener von Thioune mantraartig wiederholte Zeitpunkt ist. Und zwar am liebsten mit seinem aktuellen Arbeitgeber.