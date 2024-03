Erneuter Beweis in Hannover Welche entscheidende Qualität Fortuna vermissen lässt

Natürlich ist ein 2:2 bei Hannover 96, für sich genommen, kein schlechtes Ergebnis. Schließlich trafen da in der Arena der Landeshauptstadt von Niedersachsen zwei Mannschaften mit ziemlich gegenläufigen Trends aufeinander. Zwar hatten die 96er zuletzt in Osnabrück verloren und Fortuna gegen Rostock gewonnen – zuvor aber hatten die Düsseldorfer im Jahr 2024 noch keinen einzigen Punktspielsieg verzeichnet, während Hannover vier „Dreier“ in Folge verzeichnet hatte.