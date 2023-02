Mit Lauterns Fans Diese emotionalen Momente erlebte Ex-Fortuna-Profi Lobinger

Kaiserslautern/Düsseldorf · Vorigen Donnerstag wurde bekannt, dass Tim Lobinger, Ex-Weltmeister im Stabhochsprung, seinen jahrelangen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Sein Sohn Lex-Tyger, Fußballprofi in Kaiserslautern und davor bei Fortuna, stand daher beim Spiel in Paderborn nicht im Kader. Aber die Fans dachten an ihn.

21.02.2023, 14:00 Uhr

Grundsätzlich war der Schritt zum 1. FC Kaiserslautern der richtige für Lex-Tyger Lobinger. Zwar war der Stürmer in seinen drei Jahren bei der Fortuna ausgesprochen beliebt bei seinen Teamkollegen und auch bei seinen Trainern, weil er in jeder Trainingseinheit stets alles gab und um einen Einsatz kämpfte. Insgesamt reichte es aber doch lediglich zu elf Einwechslungen im Zweitliga-Team mit einer Gesamtspielzeit von 81 Minuten. Zu wenig für einen ehrgeizigen Profi wie Lobinger. Im vergangenen Sommer ging der 1,92-Meter-Mann folgerichtig zum Zweitliga-Aufsteiger aus der Pfalz, und dort lief es auch gleich besser für ihn. Selbst wenn es gegen so harte Konkurrenz wie Torjäger Terrence Boyd (zehn Treffer, zwei Vorlagen) noch nicht zu einem Stammplatz reichte: Bislang 18 Zweitliga-Einsätze mit zusammen 224 Einsatzminuten sowie ein Treffer und zwei Torvorlagen klingen schon bedeutend ansprechender. Am vergangenen Freitag stand der 23-Jährige bei der 0:1-Niederlage des FCK beim SC Paderborn allerdings nicht im Kader. Der traurige Grund: Tags zuvor war bekannt geworden, dass sein Vater Tim mit gerade 50 Jahren gestorben war. Lex-Tyger Lobinger war jedoch mit im Stadion und erlebte dort einen sehr emotionalen Moment. Die Fans der „Roten Teufel" erteilten ihm auf besondere Weise ihren Zuspruch: Nach dem Abpfiff entrollten sie ein Plakat mit den Worten „Kopf hoch". 12 Bilder Das war das Leben des Tim Lobinger 12 Bilder Foto: dpa/Gero Breloer Das rührte auch Lobingers Mitspieler bei den Pfälzern. „Da wird dir ganz kurz bewusst, dass hier alles nur ein Spiel ist. Es ist ganz, ganz, ganz schön zu sehen", sagte Boyd. „Ich hätte selbst grad fast geheult. Da kriegst du Gänsehaut." Lobingers Vater, der frühere Ausnahme-Stabhochspringer Tim, hatte jahrelang gegen den Krebs gekämpft. Laut eigener Aussage aus dem vergangenen Herbst wusste er, dass er bald sterben würde. Für die Lauterer Profis war es schwierig, einen Umgang mit dem Thema und Lobingers Sohn zu finden. „Du willst helfen, trösten. Was du halt machen kannst, ist für ihn da sein", fügte Boyd im Sky-Interview an. Lex-Tyger Lobinger war für die Partie in Paderborn freigestellt, wird aber ganz sicher schon bald wieder seine Chance suchen. Die Unterstützung von Mitspielern und Fans wird ihm dabei eine große Hilfe sein.

