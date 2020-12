5. Elfmeter - Strafstoß für Nürnberg

Handspiel von Christoph Klarer: Nicht nur fraglich, sondern wohl falsch war der Elfmeterpfiff im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg. Selbst die Fernsehbilder, auf deren Grundlage Videoassistent Daniel Siebert seinem Kollegen Schröder empfahl, die ursprüngliche Entscheidung zu ändern, belegen nicht zweifelsfrei, ob Klarer tatsächlich mit der Hand am Ball war – oder nicht doch Nürnbergs Manuel Schäffler. In jedem Fall eine Fehlentscheidung war der Freistoß, der nach einem vermeintlichen Foul von Marcel Sobottka der Situation vorausging. „Dort, wo ich herkomme, ist so etwas kein Foul“, schimpfte Uwe Rösler, „wenn man den Ball ganz klar spielt und auch nicht mit den Stollen oben ist.“ Zum Handelfmeter selbst sagte der Coach: „Den kann man geben, muss man aber nicht.“

Endstand: 1:1