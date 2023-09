Nach Verletzung in Rostock Diese Diagnose lässt Fortunas Vincent Vermeij aufatmen

Bei Vermeij waren die Befürchtungen am Spieltag besonders groß, denn der Niederländer konnte nach der Erstbehandlung durch Mannschaftsarzt Ulf Blecker fast gar nicht auftreten. Mit dick umwickelten Knie, in die Bandagen ein dicker Eisbeutel eingearbeitet, musste der Stürmer vom Platz in die Kabine geführt werden.