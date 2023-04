Erschreckende Leistung in Nürnberg Diese Fortuna-Defizite machen skeptisch für die Zukunft

Böse Zungen mögen beim Blick auf den Wochenplan einen direkten Zusammenhang mit dem Spiel in Nürnberg vermuten. Zwei trainingsfreie Tage am Montag und Dienstag – möchte Fortunas Chefcoach Daniel Thioune seine Profis nach deren desolatem Auftritt womöglich eine Zeitlang nicht sehen? Allzu argwöhnische Beobachter können wir an dieser Stelle jedoch gleich beruhigen: Dem ist natürlich nicht so, richtet der 48-Jährige die Arbeit in der Woche doch stets nach Spielterminen und Belastungssteuerung aus – und nicht nach eigenen Vorlieben.