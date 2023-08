Laut japanischen Medien Dieser Bundesligist soll Fortunas Tanaka mit Millionen-Offerte locken

Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo auf der Welt – und dann natürlich besonders in Japan – über die Zukunft von Ao Tanaka spekuliert wird. Spätestens seit der WM in Katar, als Fortunas Mittelfeldspieler im Kader der Asiaten stand und ein sehr ordentliches Turnier spielte – ist er eine große Nummer in seinem Heimatland. In Düsseldorf kann man das unter anderem daran erkennen, dass mindestens zweimal pro Woche japanische Journalisten zum Trainingsgelände in Stockum kommen. Nur, um ein paar Fotos und eventuell kurze Worte von Tanaka zu ergattern