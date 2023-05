Samstag gegen Wattenscheid Diese Bilanz zieht Fortunas U23-Trainer vor dem Saisonfinale

In der Regionalliga West steht der letzte Spieltag der Saison an. Wie so häufig gibt es dabei Partien, in denen es sportlich um nicht mehr viel geht. Eine davon ist auch das anstehende Heimspiel von Fortunas U23 gegen die SG Wattenscheid 09 am Samstag (14 Uhr, Paul-Janes-Stadion). Dabei bot die „Zwote“, die bereits seit zwei Wochen den Klassenerhalt sicher hat, dem kommenden Gegner am vergangenen Wochenende mit dem spektakulären 5:4-Auswärtssieg bei Rot-Weiss Ahlen sogar die Möglichkeit, seine Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Doch Wattenscheid verlor sein Spiel, konnte keine Punkte auf die Ahlener gut machen und steht somit als Absteiger fest.