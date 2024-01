Rückkehr in die Bundesliga? Diese Bilanz lässt Fortuna vom Aufstieg träumen

Düsseldorf · So nah dran am großen Wurf wie im Moment waren die Düsseldorfer schon länger nicht: Mit 30 Punkten belegen sie nach der Hinrunde den vierten Tabellenplatz. Läuft in der zweiten Saisonhälfte alles wie so häufig in den vergangenen Jahren, dürfte der Aufstiegstraum endlich in Erfüllung gehen.

19.01.2024 , 07:02 Uhr

Diese Spieler sollte Fortuna auf dem Zettel haben 39 Bilder Foto: RP/F95