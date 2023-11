Vor dem Auswärtsspiel in Rödinghausen Diese beiden Talente stehen in Fortunas U23 derzeit besonders im Fokus

Düsseldorf · Am Samstag geht es für die „Zwote“ zum SV Rödinghausen – mit zwei 19-Jährigen, die stark auf sich aufmerksam machen. Was sich Trainer Jens Langeneke für ihre weitere Entwicklung wünscht. Warum sie am Wochenende besonders wichtig werden könnten.

16.11.2023 , 14:34 Uhr

Von Justus Stelly