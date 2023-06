Rückrundenzeugnis, letzter Teil Diese beiden Fortuna-Profis hängten ihre Kollegen ab

Daniel Ginczek So richtig angekommen ist der Stürmer in seiner Wahlheimat Düsseldorf immer noch nicht. Immer wieder deutet er seine Torgefährlichkeit an, etwa zum Saisonfinale in Kaiserslautern. Dann aber lässt „Ginni“ wieder hochkarätige Chancen liegen, gerade in wichtigen Partien. Das muss sich in der neuen Saison ändern, zumal da er der Topverdiener im Kader ist. Zugute halten muss man ihm allerdings, dass er sich in der Hinrunde in Heidenheim sehr schwer verletzte (Sehnenriss im Oberschenkel) – danach hätte sich fast jeder schwer getan, wieder zu gewohnter Form zu finden. Note unserer Redaktion 3,43 / Note der Fans 3,89