Vor dem Gastspiel des FC Schalke 04 II Diese Baustelle sieht Langeneke noch bei Fortunas U23

Das Spiel der Zweitliga-Mannschaft am Sonntag in Fürth und die dünne Personallage im Kader von Daniel Thioune verhindern den Einsatz von Profis bei der U23 in dieser Woche. Doch die „Zwote“ hat spätestens mit dem Erfolg in Gladbach vergangene Woche gezeigt, dass sie auch mit ihrem Kern-Kader Spiele gewinnen kann. Daran will Trainer Langenke am Freitag natürlich anknüpfen, auch wenn er Respekt vor der Schalker Mannschaft hat: „Sie stehen auch zu Recht da, wo sie stehen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gewinnen wollen und auch können. Es wird aber natürlich eine schwere Aufgabe, das ist klar.“