Auswirkungen für Zweitligist Diese wirtschaftlichen Folgen hat der verpasste Bundesliga-Aufstieg für Fortuna

Analyse | Düsseldorf · Die Rückkehr von Fortuna in die Bundesliga war nur ein Elfmeterschießen entfernt. Nach dem Relegations-Drama gegen den VfL Bochum muss der Zweitligist in den Planungen für die neue Saison die Ansprüche an einigen Stellen deutlich herunterschrauben. Wie viel Geld flöten gegangen ist.

09.06.2024 , 07:02 Uhr

