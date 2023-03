Nach Ergebnissen am Wochenende Diese Aussichten hat Fortuna jetzt im Aufstiegskampf

Analyse | Düsseldorf/Regensburg · Es war ein abwechslungsreiches Wochenende in der Zweiten Fußball-Bundesliga. In der Spitzengruppe ging einiges durcheinander – aber inwieweit können die Düsseldorfer daraus noch Kapital schlagen? So stellt sich die Lage vor dem Topspiel am Samstag gegen Heidenheim dar. Diese Szenarien gibt es.

06.03.2023, 07:02 Uhr

Die Themenwahl war schon auffällig. Fortuna hatte gerade eben erst den SSV Jahn Regensburg in dessen Stadion 1:0 bezwungen – aber in der Interviewzone des Jahnstadions fiel der Ortsname „Heidenheim" weitaus öfter als „Regensburg". Nicht etwa, weil die Medienvertreter jetzt aufgrund des am kommenden Samstag anstehenden Topspiels gegen die Heidenheimer ein Riesenfass aufgemacht hätten. Nein, für dieses Thema sorgten die Fortunen schon ganz allein.