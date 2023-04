Zum Heimspiel gegen den KSC Diese Änderungen sollte Fortuna jetzt vornehmen

Die Fans waren noch gnädig mit ihrer Fortuna. Nicht unbedingt jene, die ihre Meinung über das Auftreten der Mannschaft bei der 0:2-Pleite in Nürnberg in den sozialen Netzwerken kundtaten. Aber doch jene 1000, die am Samstag die 476-Kilometer-Reise ins Max-Morlock-Stadion auf sich genommen hatten. Manch einer unter den Düsseldorfer Profis, die sich nach der blamablen Vorstellung bedröppelt auf den Weg in die Gästekurve gemacht hatten, wird sicher damit gerechnet haben, dort zumindest verbal ordentlich den Kopf gewaschen zu bekommen. Statt dessen gab es keinerlei Pöbeleien, sondern sogar ein bisschen Beifall und zumindest ansatzweise Trost.